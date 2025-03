Inter-news.it - Mkhitaryan in Napoli-Inter diventa un difensore aggiunto

è stata una partita di lotta e difesa per i nerazzurri. Una gara cheha saputopretare da leader.GARA DAPRETARE – L’colha vissuto una serata di difficoltà, trovandosi in fretta nella condizione di doversi principalmente difendere. L’uomo che hapretato in modo più netto l’andamento della gara è stato. Uno dei pochi leader nerazzurri a calarsi nella parte e trovare un rendimento accettabile. Accettabile, per quanto totalmente legato alla fase difensiva.CALARSI NELLA PARTE – L’armeno ha capito in fretta che aria tirava, e di conseguenza si è concentrato sulla fase di copertura. Specialmente quando Calhanoglu ha iniziato a segnalare problemi alla coscia. I numeri diparlano praticamente di un. Nei suoi 84 minuti in campo il numero 22 ha messo insieme un fallo subito, 3 contrasti a terra di cui 2 vinti, 6 recuperi (secondo dell’), un contrasto, un tiro bloccato, 5 spazzate (secondo dell’) e 7 respinte (primo).