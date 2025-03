Secoloditalia.it - Mistero in una chiesa di Pavia: una ventina di fedeli svengono durante la Messa e finiscono all’ospedale

in una chieda di: malori, svenimenti e ricoveri in ospedale a causa di una. Questa mattina i vigili del fuoco del comando disono intervenuti nel comune di Colli Verdi, nellaparrocchiale in località Cenevino, dove unadihanno accusato malori improvvisiuna funzione religiosa, alcuni sono svenuti e sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. Altre persone sono uscite con le proprie gambe dalla chiesetta e sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza, in codice giallo, con più ambulanze e l’auto medica.in ospedale dopo laLe concitate operazioni dei soccorsi si sono protratte per alcune ore, necessarie per assistere le molte persone coinvolte, inizialmente quattro ma poi salite a 15, tutte anziane, tra 67 e 87 anni, in prevalenza donne.