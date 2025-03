Ilnapolista.it - Misteriosa la sostituzione di Bastoni, segnale negativo della gestione di Inzaghi (Damascelli)

Anche Tonysul Giornale sulla stessa linea di Libero. A entrambi i quotidiani non sono piaciuti i cambi di, soprattutto la sostituzioni di. Il difensore era il migliore dei suoi, il gol del pareggio di Billing nasce proprio nella sua zona di campo.In quella zona di campo nasce il pari del danese BillingLe parole disul Giornale:La sfida dell’anno al Maradona è stata infine modesta, come mediocre la direzione di Doveri che ha finto di arbitrare all’inglese ma riuscendo, in novanta e oltre minuti, nell’impresa di ammonire due componenti delle panchine, sorvolando, per propri limiti, su alcuni interventi fallosi che meritavano l’ammonizione.Conte ha perso l’occasione di riportarsi in testa quandoha tolto praticamente dal campo mezza squadra, per infortuni e scelte prudenti (restaladianche perché in quella zona è nato il pari del danese Billing), pensando all’impegno di Champions in Olanda.