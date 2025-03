Mistermovie.it - Mister Movie | The Monkey segna una svolta nelle trasposizioni cinematografiche di Stephen King

Leggi su Mistermovie.it

Dopo anni dicriticate dal pubblico e dalla critica, The, diretto da Osgood Perkins, rappresenta un nuovo inizio per le opere disul grande schermo. Questo filmil termine di un periodo di sei anni in cui le pellicole tratte dalle storie del celebre scrittore hanno ottenuto punteggi negativi su Rotten Tomatoes.Ledi: tra successi e delusioniNegli anni ’80 e ’90, ledelle opere dihanno vissuto un periodo d’oro con titoli iconici come The Shining, Stand by Me, The Shawshank Redemption e The Dead Zone. Tuttavia, negli ultimi dieci anni, molte dellehanno ricevuto recensioni sfavorevoli, con punteggi su Rotten Tomatoes che oscillavano tra l’11% e il 62%.