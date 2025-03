Mistermovie.it - Mister Movie | Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato emozioni contrastanti alla festa di Carnevale

Una serata all'insegna della musica e dei sentimenti ha riportatoluce la fragilità del legame traall'interno della Casa del Grande Fratello. Nonostante la loro scelta di separarsi, la distanza sembra non essere sufficiente a spezzare il filo invisibile che ancora li unisce.Confidenze e riflessioni trae ChiaraMentre ladi sabato sera prende vita con il DJ set di Federico, l’atmosfera nella Casa è pervasa da. Chiara, nostalgica, esprime il suo dolore per la mancanza di Alfonso, il suo punto di riferimento fuori dal reality.La conversazione consi fa profonda: la ballerina le fa notare che ciò che le manca realmente è quella parte di sé che riserva esclusivamente al suo amato. Le parole colpiscono Chiara, che riconosce come il sorriso di Alfonso sia stato determinante nel farla innamorare.