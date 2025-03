Mistermovie.it - Mister Movie | Il Finale di Grace Point come Saw: il thriller che reinventa il concetto di redenzione

Il franchise di Saw ha conquistato il pubblico con la sua fusione di horror eo, creando una serie di film che hanno esplorato il confine tra giustizia e vendetta. Tuttavia, il regista Rory Karpf ha deciso di offrire una prospettiva completamente nuova con(2023), unpsicologico che rielabora le tematiche del celebre Jigsaw, sostituendo le trappole mortali con un gioco mentale ancora più insidioso.: Un nuovo approccio all'horror psicologicoLa storia segue Winston, un padre disperato che attraversa il paese con il figlio Brandon, con l'obiettivo di farlo entrare in un centro di riabilitazione per la sua dipendenza. Il peso emotivo della perdita della madre di Brandon grava su entrambi, alimentando il senso di colpa e il dolore. Durante una sosta, Brandon si avvicina alla cassiera Sophie, ma il loro momento viene interrotto quando Winston viene attaccato da un gruppo di criminali guidati da Luther.