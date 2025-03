Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello: Ultimi Sondaggi, Chi Lascerà la Casa il 3 Marzo 2025?

Leggi su Mistermovie.it

L'attesa è palpabile per la trentaseiesima puntata del, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste, e Rebecca Staffelli come inviata del web. Il pubblico è in trepidante attesa di scoprire chi dovrà abbandonare la.La Sfida Finale: Chi Sarà Eliminato 3?I concorrenti in nomination, Maria Teresa Ruta, Simona Fumagalli, Giulia Cainelli, Chiara Di Palma e Zeudi Prestes, si giocano la permanenza nella. Il televoto deciderà il loro destino, e le ultime rilevazioni deidelineano uno scenario interessante.e Percentuali: Chi è il Favorito?Secondo gli, Helena Prestes è la favorita con il 46% delle preferenze, seguita da Chiara Di Palma con il 24%.