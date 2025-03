Milanotoday.it - Mino Ronzoni, morto il fondatore di Tosca Blu: serrande dei negozi di Milano abbassate

Leggi su Milanotoday.it

Un cartello con la sua foto, sorridente, esposto sulla vetrina dello storicoo di corso Buenos Aires. Oggi non si apre per lutto. Si è spento a 72 annidi1953 eBlu. Lo stilista e imprenditore bergamasco era affetto da anni da una malattia che non.