Isaechia.it - Millie Bobby Brown bersagliata di critiche perche? “mostra piu? anni di quelli che ha”: la sua risposta

Leggi su Isaechia.it

L’attrice, che ha raggiunto il successo interpretando Jane Ives (Undici) in Stranger Things, ha replicato allesul suo aspetto.La star britca originaria di Marbella ha comto 21lo scorso 19 febbraio ma, secondo la maggior parte degli internauti di tutto il mondo, sembrerebbe molto più grande. Complici gli ultimi look sfoggiati da(che recentemente ha abbandonato il castano naturale dei suoi capelli optando per un biondo platino ispirandosi – come da lei ammesso – a Drew Barrymore), gli utenti si sono sbizzarriti indirizzandole i commenti più cattivi.When did 21 going on 45 looks become fashionable? https://t.co/LZxPsozNiu— Becky Tyler (@BeckyTylerArt) February 24, 2025L’attrice, che lo scorso ottobre ha sposato in Toscana Jake Bonjovi (figlio del celebre cantautore Jon Bon Jovi), è attualmente impegnata con la campagna promozionale di The Electric State.