Milano Prada a un passo da Versace | trattative avanzate per un polo del lusso italiano

Le voci su una possibile acquisizione dida parte ditornano a farsi insistenti, con Bloomberg che rilancia l’ipotesi di un accordo imminente. Secondo l’agenzia, le due maison potrebbero chiudere la trattativa entro la fine di marzo, con una valutazione della griffe della Medusa che si attesterebbe intorno a 1,5 miliardi di euro. Se confermato, l’affare segnerebbe una svolta storica nel panorama del, creando un gruppo in grado di competere con i colossi francesi come LVMH e Kering.Nonostante le indiscrezioni, Miucciaha negato qualsiasi esclusiva. Dopo la sfilata della collezione donna FW25, la stilista ha dichiarato che l’ipotesi di acquisizione “è sul tavolo di tutti”, senza confermare un reale coinvolgimento. Tuttavia, secondo altre fonti,avrebbe già affidato il dossier a Goldman Sachs e Citi per valutare la fattibilità dell’operazione.