Milano Fashion Week | il meglio dalle passerelle

LaAutunno Inverno 2025 si rivela ancora una volta come palcoscenico straordinario di creatività e innovazione, con sfilate capaci di emozionare e sorprendere. Dai richiami nostalgici rielaborati in chiave contemporanea ai design sperimentali che sfidano le convenzioni, i più grandi nomi della moda offrono collezioni che definiscono il futuro dello stile. Ecco le highlight di questa edizione.Jil SanderLa sfilata di Jil Sander si dispiega come una luminosa metafora d’amore, un dialogo tra ombra e luce, tra rigore e morbidezza. Il buio avvolge la passerella, un sipario profondo da cui emergono figure scolpite, immerse in una colonna sonora onirica che culla lo spettatore in un vortice ipnotico.L’oscurità, lontana dall’essere un limite, diventa la tela su cui si accendono dettagli vibranti: fioriture improvvise su abiti neri, piume e foglie che spuntano da lane inglesi, nastri che incorniciano silhouette scultoree.