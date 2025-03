Ilfattoquotidiano.it - Milano Fashion Week, Elisabetta Franchi porta la sua donna “potente” nella “casa del Diavolo”: “Un luogo che racconta storie di opulenza e di audacia”

Spalle imbottite da “power woman” anni ’90, silhouette minimaliste che evocano gli anni ’90, e una sensualità decisa, mai volgare. È ladi, protagonista della sfilata Autunno/Inverno 2025-2026 alla. Una femminilità audace e senza compromessi, quella immaginata dalla stilista, che ha scelto una location d’eccezione per presentare la sua collezione: Palazzo Acerbi, dimora seicentesca nel cuore di, un tempo appartenuta al Marchese Ludovico Acerbi, personaggio noto per la sua eccentricità, conosciuta come “ladel“. “Ho scelto Palazzo Acerbi come cornice per questa sfilata, unchedie di. Appena ne ho sentito parlare sono rimasta subito affascinata, ma non credo alla leggenda”, ci spieganel backstage.