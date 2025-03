Ilgiorno.it - Milano e il suo esercito di lavoratori poveri: il paradosso di una città che respinge chi la manda avanti

Leggi su Ilgiorno.it

– Sergio Morello, a 63 anni, trascorre le notti sulle strade di, con le squadre che fanno funzionare il bike sharing. Felice Rocco e Agnese Sailis fanno parte dell’di addetti ai servizi nelle strutture sanitarie, nella catena degli appalti. Ermes Murgia è un autista dei bus Atm, Pietro Domenico Scalzo accoglie i visitatori della Biblioteca Braidense. Storie che hanno in comune stipendi da 850 a 1500 euro al mese, in ogni caso inadeguati rispetto al costo della vita di. Turni spezzati, contratti part time, orari notturni o domenicali, battaglie sindacali per strappare piccoli passi, una sfida mese dopo mese per far quadrare i conti tra affitto, spese essenziali e bollette schizzate verso l’alto. Una battaglia per “sopravvivere a”. Affitti, prezzi fuori controllo: aper nove metri quadrati non bastano 1.