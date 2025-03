Sport.quotidiano.net - Milan-Lazio: sorpresa Walker dal 1'. Tchaouna "falso nove" tra i biancocelesti

o, 2 marzo 2025 – La sconfitta contro il Bologna ha reso ancor più acuto il momento di crisi in cui è sprofondato ildi Sergio Conceiçao, finito a -8 dal quarto posto e costretto di fatto a non commettere più passi falsi per non dare l’addio anticipato all’obiettivo della conquista dell’accesso alla prossima Champions League, che al momento sembra però quasi un miraggio. Già dal big match di questa sera contro la(calcio d’inizio alle 20.45 con diretta su DAZN), i rossoneri sono chiamati a una prova di grande orgoglio per provare a imprimere la svolta a una stagione fin qui decisamente deludente e in cui la squadra non sembra ancora aver trovato una chiara identità di gioco. Orgoglio evocato anche dal tecnico rossonero Sergio Conceiçao, che peraltro è anche un ex di serata: “Vogliamo vincere, vincere, vincere.