Juventusnews24.com - Milan Lazio 1-2, Pedro regala tre punti all’ultimo minuto nell’inferno di San Siro: la Juve non sorride

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews241-2, il resoconto del big match della domenica di Serie A: il risultato, il tabellino e tutti i dettagliè storia: il match di Serie A è terminato con il risultato di 1-2 con Chukwueze che aveva risposto nei minuti finali alla rete di Zaccagni mahato i tresu calcio di rigore. I rossoneri non sono riusciti a strappare un punto in un clima di grande contestazione da parte dei tifosi.Lascenderà in campo lunedì sera contro il Verona per continuare a mettere pressione alle prime tre in classifica ma questo risultato è sicuramente negativo in vista della corsa al quarto posto perché la squadra di Baroni è attualmente salita al quarto posto.Leggi suntusnews24.com