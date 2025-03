Milan-Lazio 1-2 Pedro di rigore stende i rossoneri al 98?

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Altra sconfitta per ildi Conceicao con una diretta concorrente per l’Europa. Dopo il ko con il Bologna nel recupero, iescono sconfitti da San Siro anche con la, per 2-1 in una gara folle, decisa al 98? da un calcio direalizzato da, dopo che Chukwueze aveva riportato in parità la sfida pareggiando il gol di Zaccagni, con iin dieci uomini per l’espulsione di Pavlovic. Iscivolano così in nona posizione, superati anche dalla Roma, mentre lasale a 50 punti e si riprende la quarta posizione, ai anni della Juventus impegnata domani con il Verona, e si avvicina all’Atalanta terza a 55 punti. Conceiçao per la sfida interna, con la Curva che è entrata a gara iniziata per protesta, conferma nove undicesimi della formazione scesa in campo dal 1? contro il Bologna.