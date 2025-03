Internews24.com - Milan Lazio 1-2, i biancocelesti sbancano San Siro grazie al rigore all’ultimo minuto di Pedro! La classifica Serie A aggiornata

Leggi su Internews24.com

di Redazione1-2, i rossoneri agguantano il pareggio con Chukweze ma non basta: ecco cos’è successo e laA aggiornataDopo il pareggio dell’Inter di Simone Inzaghi confezionato ieri sera contro il Napoli di Antonio Conte tra le mura del Maradona, questa domenica si sono date battaglia le altre squadre diA. Tra queste anche. Cos’è successo? Ve lo diciamo subito.Dopo un primo tempo in cui ladi Baroni è stata la totale padrona del campo trovando il gol del vantaggio con Mattia Zaccagni, Conceição decide di schierare tutti gli attaccanti e proprio Chukwueze entrato da poco acciuffa i, regalando il gol del pareggio e la gioia dell’illusione ai tifosiisti. In pieno recupero, infatti, Maignan in uscita bassa travolge Isaksen in area e l’arbitro assegna il calcio diagli uomini di Barone.