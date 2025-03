Sololaroma.it - Milan-Lazio 1-2, Conceicao nel baratro: Pedro lancia Baroni

La 27° giornata di Serie A sta per concludersi, dopo averci regalato gol e sorprese come di consueto. Nella serata di oggi 2 marzo si è giocato il penultimo posticipo di questo turno, che ha messo confronto due squadre in difficoltà nelle ultime uscite. Stiamo parlando di, scese in campo alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza con in palio 3 punti pesanti. L’incontro si è concluso con il risultato di 1-2 in favore degli ospiti, che hanno messo a referto un colpo esterno fondamentale.Primo tempo di gestione da parte dei biancocelesti, che passano meritatamente in vantaggio grazie alla rete di Mattia Zaccagni al 28?. Nella ripresa il copione cambia, con i rossoneri che rimangono si in 10 per via dell’espulsione di Strahinja Pavlovic al 67? ma che, al tempo stesso, creano i migliori pericoli della loro partita.