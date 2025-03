Dailymilan.it - Milan, Gazzetta: Sérgio Conceição si affida a Santiago Gimenez: sa come far male alla Lazio. Il dato

Ilsicontro la, il messicano guiderà l’attacco rossonero e sa farai biancocelestiIlstasera ospiterà laa San Siro per la ventisettesima giornata di Serie A, dopo due sconfitte consecutive i rossoneri hanno l’obbligo di tornarevittoria per tenersi stretto il posto in Europa League con Roma e Udinese che continuano a macinare punti.Per farlo mistersi, l’attaccante messicano sa benesegnare contro lain 4 sfide ha segnato cinque goal contro i biancocelesti. Ilha bisogno dei suoi goal, dopo due partite a secco per il numero 7 è tempo di tornare a segnare per rilanciare un diavolo che ha bisogno di una scossa per sbloccarsi.guiderà l’attacco contro laView this post on InstagramA post shared by(@sant.