Microsoft in down: milioni di utenti senza accesso alla posta elettronica e ai servizi aziendali

Un gravediha colpitodiin tutto il mondo, impedendo l’aichiave dell’azienda. Tra le piattaforme coinvolte figurano365,Teams eStore, con problemi diffusi anche per Outlook, che ha lasciatonumerosi.I social media sono stati inondati di segnalazioni e lamentele, conche riportano difficoltà ad accedere ai propri account e a utilizzare i. Secondo fonti statunitensi, le aree più colpite sembrano essere Toronto e New York, mentre anche il Regno Unito sta registrando ampie problematiche, con ilriportato in evidenza sui principali siti di informazione.non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle cause dell’interruzione, ma il problema appare diffuso e su scala globale, sollevando forti preoccupazioni tra glie le aziende che dipendono dai suoiper il lavoro quotidiano.