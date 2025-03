Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giulacci: da lunedì 3 marzo cambia tutto, ecco in che modo

Ieri, sabato primo,il maltempo è tornato a farla da padrone con l'arrivo di un secondo vortice che ha colpito in particolare le regioni tirreniche del Centro-Nord. Piogge e temporali anche intensi a rovinare parte del Carnevale. Ma non solo: l'aria più fredda in quota ha favorito anche alcune nevicate sulle Alpi. Un quadrorologico, come spiega il colonnelloGiuliacci sul suo sito personale, instabile anche oggi, domenica 2, con precipitazioni diffuse su diverse aree del Paese, in particolare sul Nord-Ovest, su parte del Centro, in Sardegna, Puglia e Calabria. Le temperature scenderanno ulteriormente, permettendo alla neve di raggiungere quote più basse: in Piemonte e Liguria i fiocchi potrebbero fare la loro comparsa già dai 400-500 metri. Clicca qui per accedere al sito diGiuliacci Ma dopo questa fase instabile e contraddistinta da perturbazioni,che stando ai bollettini-il quadro cambierà inradicale, ila partire da domani,