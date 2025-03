Ilrestodelcarlino.it - Meteo critico, 4 escursionisti bloccati sul Monte Vettore per una notte: salvati dopo ore

Ascoli, 2 marzo 2025 – Alla fine sono stati raggiunti i quattroche,sulperché colti da condizionirologiche critiche, avevano chiesto aiuto per fare ritorno. Si tratta di quattro persone – due femmine e due maschi di Foligno, Lecco e Reggio Emilia – che erano partiti ieri pomeriggio per una gita in montagna. Hanno trascorso laall'interno del locale di emergenza del Bivacco Zilioli e questa mattina si sono trovati nell'impossibilità di scendere a valle a causa delle pessime condizioni. Per questo hanno chiamato i soccorsi. La risposta del Soccorso alpino La risposta dalla Stazione di Ascoli del Soccorso Alpino e Speleologico Marche è stata immediata. Così tecnici sono stati impegnati fin dalla mattina nel loro recupero, nella zona della Bivacco Zilioli.