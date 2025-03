Gamberorosso.it - Metà passito, metà spumante: in Valpolicella c'è un vino sorprendente prodotto da un'unica cantina

Leggi su Gamberorosso.it

base e superiore, Ripasso, Amarone e Recioto. Disimpegnarsi tra le varie tipologie offerte dalla gloriosa denominazione veronese non è facile. Ne sa qualcosa il consorzio vini(che ha compiuto un secolo di vita) impegnato in questi anni a trovare la quadra della corretta segmentazione evitando sovrapposizioni che possono disorientare il mercato. Dall’ultima edizione di Amarone Opera Prima, tuttavia, arriva una sorpresa che spariglia tutte le carte. Parliamo di un Recioto metodo Classico, ununico, che solo a pronunciarlo pare un ossimoro enologico: un accostamento, nello stesso, di concetti e tecniche apparentemente discordanti.da uve appassite: una fusione di contrasti che rispolvera la tradizione della retorica classica e rimanda a locuzioni celebri come lucida pazzia, tacito tumulto, ghiaccio bollente.