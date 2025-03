Agi.it - Messaggio di Papa Francesco dall'ospedale, "grazie a tutti per il vostro affetto"

AGI - "Notte tranquilla" perche, come informa la sala stampa vaticana, dopo essersi svegliato, "ha preso un caffè, ha letto i quotidiani e sta proseguendo le terapie". Bergoglio, riferisce il direttore Matteo Bruni, ha anche ricevuto questa mattina la visita del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, e del Sostituto monsignor Edgar Pena Parra. Fonti vaticane spiegano che il Pontefice può muoversi e mettersi in poltrona. Tra le terapie, prosegue anche l'ossigenoterapia. Per la terza domenica di seguito l'Angelus è stato diffuso solo come testo. "Vi mando questi pensieri ancora, dove come sapete mi trovo da diversi giorni, accompagnato dai medici e dagli operatori sanitari, che ringrazio per l'attenzione con cui si prendono cura di me". Così il Pontefice nel testo dell'Angelus.