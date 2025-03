Juventusnews24.com - Mercato Juve, manovre sulle corsie: Cambiaso ai saluti? I bianconeri piombano su due terzini della Serie A: i nomi e la fattibilità degli affari

di RedazionentusNews24fasce in vistaprossima sessione estiva: tutti i nuovideiaccostati aiIlnon dorme mai e si continua a lavoraredopo il forte interesse, nell’ultima sessione invernale, del Manchester City per Andrea. Come riportato da Tuttosport, con il 27 bianconero in orbita Premier League, la Vecchia Signora avrebbe iniziato a monitorare Tchatchoua, del Verona, e Zanoli, del Genoa.Il primo sarà osservato nella sfida di campionato di lunedì 4 marzo mentre il secondo è un pallino da tempo di Giuntoli e Pompilio che lo portarono al Napoli.Leggi suntusnews24.com