Ilrestodelcarlino.it - Mercato del venerdì in crisi . Cinquanta i posti liberi

Ammontano a circa 50, ineldel: è questo il conteggio sommario effettuato dall’amministrazione comunale riguardo a una delle situazioni più caratterizzanti della riviera, dove cittadini e visitatori esterni, da anni, si incontrano per fare il proverbiale ‘affarone’ o assaggiare tipicità del territorio Piceno. Numeri che la dicono lunga sulla parabola discendente in cui si trova attualmente il, ed è per questo che il vertice di Viale De Gasperi ha deciso di metterci mano, partendo dagli ‘alimentaristi’ per poi riorganizzare complessivamente i due appuntamenti settimanali. È in tal senso che, nella riunione di due giorni fa, la giunta ha dato mandato agli uffici di procedere con una prima ricognizione dei posteggida riassegnare, limitatamente al caso del settore alimentare.