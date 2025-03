Ilgiorno.it - Merate, incendio in discarica: l’ombra del dolo dietro le fiamme

(Lecco), 2 marzo 2025 –nella notte alladi. Lesono scoppiate nell’area della piattaforma ecologica comunale, all’interno del container dove vengono buttati i rifiuti e gli scarti vegetali: erba, foglie, ramaglie, i resti delle potature. A lanciare l'allarme è stata la guardia di un istituto di vigilanza privato che ha visto dei bagliori durante il giro di ronda in zona. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco del distaccamento di volontari di, la cui caserma di trova a qualche centinaio di metri di distanza. Hanno impiegato un paio d'ore a circoscrivere e contenere l'e poi a spegnerlo, poiché hanno dovuto rivoltare tutti gli scarti vegetali per essere sicuri che non divampassero nuovi focolai. Vicino allasi trova pure il canile municipale, ma non sono state segnalate conseguenze per i cani accuditi della struttura.