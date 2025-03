Thesocialpost.it - Meningite fulminante, bimbo di 4 anni muore in poche ore: «Non sembrava nulla di grave»

un semplice malessere, ma nel giro diore si è trasformato in una tragedia. Jaxon Knowles, un bambino di quattro, è morto a causa di una, diagnosticata solo dopo il decesso. I sintomi iniziali erano lievi: un dolore sotto il braccio e un’eruzione cutanea, che la madre aveva scambiato per varicella. Poi, il peggioramento improvviso: vomito, gonfiore della lingua e difficoltà a respirare.Tutto è iniziato dopo il rientro da una vacanza in famiglia. Sammi Knowles, la madre del piccolo, ha raccontato di aver notato l’eruzione cutanea durante la notte, ma di non essersi allarmata. «Soffriva spesso di infezioni al torace, quindi gli ho dato del Calpol, che di solito gli abbassava la febbre», ha spiegato al Yorkshire Live. Ma il farmaco non è servito: le condizioni di Jaxon sono peggiorate inore.