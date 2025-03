Meloni vola a Londra da Starmer | L’Occidente non si divida Francia e Regno Unito lavorano a una proposta di pace per l’Ucraina

Leggi su Open.online

«Penso che sia molto, molto importante che evitiamo il rischio chesi. E penso che in questo ile l’Italia possano svolgere un ruolo importante nella costruzione di ponti». È con queste parole che Giorgiasi è rivolta al premier britannico Keir. I due leader si sono incontrati nella tarda mattinata di oggi, domenica 2 marzo, a Downing Street prima del vertice disule la difesa europea. Un’occasione per fare il punto sui negoziati per il conflitto, ma anche per approfondire le relazioni tra Italia e.La sintonia traMalgrado si ritrovino a guidare governi di diverso colore politico,dicono di aver trovato molti dossier su cui poter lavorare insieme. «Abbiamo un approccio molto simile» sulle importanti questioni che il mondo ha di fronte in questo momento, ha detto il premier britannico.