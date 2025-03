Iltempo.it - Meloni: USA vogliono pace velocemente ma è interesse di tutti che sia duratura

(Agenzia Vista) Londra, 02 marzo 2025 “Sicuramente gli Stati Unitiuna, lama penso anche che proprio perché Trump dice di essere un peace keeper, cioè sono una persona che vuole portare, penso sia anche nell'degli Stati Uniti essere certi che nel momento in cui si arriva a unanon si torni indietro.” Così la Presidente del Consiglio Giorgiain un punto stampa a Londra in occasione del Leaders' meeting on Ukraine Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev