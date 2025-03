Meloni telefona a Trump domani vedrà Zelensky | la mediazione impossibile dell’Italia per salvare l’Ucraina

Leggi su Open.online

La presidente del Consiglio Giorgiaha sentito questa sera al telefono quello americano Donald, 24 ore dopo il il clamoroso scontro alla Casa Bianca con Volodymyr. Lo fa sapere Palazzo Chigi, che sottolinea come lo scambio telefonico preceda l’incontro che la premier avràa Londra proprio coninsomma in queste ore prova a mettere in pratica ciò che nelle scorse settimane ha volentieri sostenuto o assecondato, cioè di poter essere un ponte tra Europa e Usa considerata la sua vicinanza «ideologica» ae al mondo conservatore Usa. Quello che serve con urgenza, però, è soprattutto un ponte tra Stati Uniti e Ucraina, che rischia l’osso del collo se davvero la Casa Bianca – come trapela in queste ore – dovesse stoppare ogni aiuto militare in una sorta di grottesca ripicca per il battibecco cheha osato animare nello Studio Ovale cone J.