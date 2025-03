Agi.it - Meloni sente Trump. Oggi il vertice di Londra dei leader europei con Zelensky

AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia, sarà a: la mattina per un incontro bilaterale con il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, previsto alle ore 12 italiane a Downing Street, nel corso del quale si affronteranno in particolare la guerra in Ucraina, la questione delle migrazioni irregolari e la cooperazione nel settore della Difesa, e nel pomeriggio, a partire dalle 15 italiane, per partecipare alsulla difesa comune europea e sulla sicurezza dell'Ucraina, convocato dallo stesso Starmer. Il summit, che si terrà a poche ore dal duro scontro nello Studio Ovale fra il presidente Usa Donalde il presidente ucraino, Volodymyr, ha l'obiettivo di "portare avanti l'azione europea sull'Ucraina" e di ribadire "il nostro incrollabile sostegno collettivo per garantire una pace giusta e duratura e un accordo duraturo, che garantisca la futura sovranità e sicurezza dell'Ucraina".