Meloni irritata dal protagonismo franco-britannico | l’incontro con Starmer a Londra

– Giorgiaarriva al numero 10 di Downing Street per incontrare il premierKeir. Sorrisi formali e battute sul celebre gatto di casa, ma dietro il protocollo diplomatico si cela un evidente fastidio, dovuto al pianosull’Ucraina, che spiazza Roma e minaccia di isolare l’Italia nel dibattito europeo.Il pianoe il ruolo diInsieme al presidente francese Emmanuel Macron,sta costruendo una strategia per una “pace duratura e giusta” in Ucraina. Un approccio che non prevede concessioni al tycoon Donald Trump, né la mortificazione di Volodymyr Zelensky. Tuttavia, questa iniziativa, accelerata nei tempi e nei contenuti, sta lasciando poco spazio di manovra alle altre cancellerie, Italia inclusa., poco propensa a seguire l’asse, si trova a gestire un delicato equilibrio.