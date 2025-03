Iltempo.it - Meloni: Incontro tra Zelensky e Trump? Dispiaciuta ma non bisogna lasciarsi andare alle tifoserie

(Agenzia Vista) Londra, 02 marzo 2025 “Sono moltoper quello che è accaduto e penso però come ho detto che non sia particolarmente utile per nessuno in questa fase. Penso che il nostro lavoro debba essere un altro nell'interesse dell'obiettivo comune e ucraino.” Così la Presidente del Consiglio Giorgiain un punto stampa a Londra in occasione del Leaders' meeting on Ukraine Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev