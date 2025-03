Meloni incontra Starmer e Zelensky a Londra | Trump-Zelensky? Tifoserie inutili guardiamo all’obiettivo comune – Il video

Leggi su Open.online

«L’ho trovato dispiaciuto, credo tutti i protagonisti. Sono molto dispiaciuta di quello che è accaduto, non è utile in questa fase lasciarsi andare allema guardare». Queste le parole della presidente del Consiglio Giorgiain un punto stampa alla residenza dell’ambasciatore italiano aal termine del vertice sull’Ucraina rispondendo a una domanda su come abbia trovato il presidente ucraino dopo l’incontro con Donaldalla Casa Bianca. «Sui dazi siamo molto preoccupati, noi siamo una nazione esportatrice ci rendiamo tutti conto che sarebbe un problema perché se ci fossero dazi Ue risponderebbe» ma «sarebbe una escalation che ci indebolisce tutti quanti, credo che si possano trovare soluzioni anche su questo che non sono di rottura ma di accordo», ha dichiarato la premier.