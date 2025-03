Secoloditalia.it - Meloni a Starmer: “Evitiamo un Occidente diviso. Londra e Roma possono creare ponti con gli Stati Uniti”

È durato circa un’ora l’incontro bilaterale tra il premier britannico Keire la presidente del Consiglio Giorgia. In occasione del faccia a faccia al numero 10 di Downing street,ha ribadito che “in questo momento è molto importante che ci parliamo, che ci coordiniamo”.“Grazie per aver convocato il vertice”, ha proseguito la premier, nei saluti istituzionali con il primo ministro britannico. “Credo che sia molto importante cheil rischio che l’si divida e credo che su questo punto l’Italia e il Regno Unito possano svolgere un ruolo importante nel costruire: per questo ho proposto una riunione tra glie i leader europei, perché se ci dividiamo saremo tutti più deboli”.da: pace giusta e duratura in Ucraina“Siamo tutti molto impegnati – ha aggiunto– per un obiettivo che tutti vogliamo raggiungere, ovvero una pace giusta e duratura in Ucraina”.