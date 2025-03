Ilrestodelcarlino.it - Megabox vince, chiude settima. Ai playoff incontrerà Milano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

3 cuneo 1: Bici 18, Feduzzi, Michieletto ne, Giovannini 7, De Bortoli (L), Candi 9, Torcolacci ne, Perovic 7, Kobzar ne, Weitzel 14, Felici (L) ne, Lee 13, Lazda, Carletti. All. Pistola. CUNEO: Colombo, Martinez, Polder 7, Cecconello 7, Panetoni (L), Scialanca (L), Bielica, Bakodimou 15, Signorile 1, Kozuchi 3, Brambilla, Camera, Kapralova 7, Sanchez. All. Pintus. Arbitri: Papadopol e Santoro. Parziali: 23-25, 25-20, 25-11, 25-22. Labatte Cuneo ela regular season al settimo posto. Nei. Nel primo set Cuneo fa subito capire di non essere venuta a fare da comparsa. La ex Cecconello firma due muri consecutivi (9-7), l’altra ex Bjelica restituisce il favore con due errori in attacco. Lo strappo che sembra fare la differenza è il 5-0 che sigla il 20-16 per le ospiti (due punti a testa per Kapralova e Bjelica), ma le tigri impattano a 21.