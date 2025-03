Lapresse.it - Medioriente: Netanyahu, su piano per tregua coordinati con Trump e staff

Milano, 2 mar. (LaPresse) – Israele è “pienamente coordinato con il presidentee il suo” sulla proposta di estendere la prima fase del cessate il fuoco con Hamas per altri 50 giorni. Lo ha affermato il primo ministro Benjaminall’inizio della riunione settimanale del gabinetto, come riportato dal Times of Israel.