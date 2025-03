Lapresse.it - Medioriente: Netanyahu, pronti per negoziati su fase 2

Milano, 2 mar. (LaPresse) – “Il segretario di Stato Usa Steve Witkoff ha definito la sua proposta come un corridoio per isulladue. Israele è pronto per questo”. Lo ha affermato il primo ministro Benjaminall’inizio della riunione settimanale del gabinetto, come riportato dal Times of Israel.