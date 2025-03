Latinatoday.it - Medici di famiglia, tutte le carenze nel Lazio e a Latina. Ma è davvero emergenza?

Leggi su Latinatoday.it

La Regionelancia un nuovo appello aidina generale. Si tratta almeno del terzo bando nell’arco degli ultimi due anni per riuscire a coprire decine di sedi, vacanti sulla carta, inle Asl e i distretti socio sanitari: 366 in totale. Ma l’esito probabilmente non riserverà.