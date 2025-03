Quotidiano.net - McDonald’s chi? La catena di fast food più grande del mondo diventa la cinese Mixue con 45.000 punti vendita

New York, 2 marzo 2025 – Ronald McDonald non ride più. Il clown che tutti associano alladiamericana più famosa delha un nuovo e spietato sfidante: un pupazzo di neve che siama Snow King.Ice Cream and Tea, unaspecializzata in gelati e bevande a basso costo, ha infatti superato McDonald's (42mila) e Starbucks (40mila)ndo la piùalper numero di. Alla fine del 2024, secondo il Wall Street Journal, contava circa 45.000 negozi, più che raddoppiati negli ultimi tre anni, diffusi in tutta l’Asia e in Australia. L’azienda è ora pronta a debuttare in Borsa a Hong Kong e punta a raccogliere fino a 510 milioni di dollari, per una valutazione complessiva che sfiora i 10 miliardi. La strategia Un elementoave del successo del brandè la sua forte identità visiva e sonora.