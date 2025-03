Inter-news.it - Mauro: «Dell’Inter ho apprezzato tanto una cosa. Inzaghi, non condivido un cambio!»

Massimosi è pronunciato sulla partita pareggiata da Napoli e Inter con il punteggio di 1-1 nell’ultima giornata di Campionato. Da parte sua, un elogio e dei dubbi.IL RAGIONAMENTO – L’Inter ha pareggiato contro il Napoli per 1-1. La squadra nerazzurra si è fatta rimontare nel finale, subendo la rete di Philip Biling dopo una percussione di Stanislav Lobotka. Sul punto si è espresso Massimoa Radio TV Serie A: «Mi è piaciuta moltissimo la difesa, soprattutto la prestazione di Bastoni. Con la sua intelligenza ha salvato i nerazzurri in varie occasioni. È un piacere vedere calciatori italiani, come lui e Acerbi, rappresentare l’ossatura di una squadra come i nerazzurri. Il Napoli è costretto l’Inter a difendersi, questi ultimi lo hanno fatto bene. L’intensità difensiva dei nerazzurri, la capacità di non mollare mi sono piaciuti tantissimo, ma il Napoli meritava».