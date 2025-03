Oasport.it - Maurizio Bormolini vince la Coppa del Mondo: “Non mi sembra vero, emozione indescrivibile”

ha conquistato ladeldi snowboard parallelo: il secondo posto ottenuto nel PGS di Krynica, perdendo la finale contro l’austriaco Andreas Promegger, ha permesso all’azzurro di alzare al cielo l’ambita Sfera di Cristallo generale, dopo che ieri aveva già festeggiato il trofeo di specialità.Il settimo podio stagionale (tre vittorie) è valso al 31enne la meravigliosa apoteosi, dopo la beffa di quattro anni fa, quando si dovette accontentare della seconda piazza per appena quattro punti. Quando al termine della stagione manca soltanto lo slalom di Winterberg, il nostro portacolori conduce con 850 punti con i 699 di Promegger.ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “È un’incredibile, veramente. Non riesco nemmeno a descriverla: ho lavorato tanto in questi anni per arrivare a questo traguardo ed ora che l’ho raggiunto non mi