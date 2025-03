Agi.it - Maurizio Bormolini vince la Coppa del Mondo di Snowboard

AGI -è secondo nell'ultimo gigante parallelo della stagione e conquista aritmeticamente ladel. Nella seconda sfida della tappa di Krynica, atto finale della stagione di PGS, il livignasco si arrende solo all'austriaco Andreas Prommegger e dopo essersi garantito ieri ladi specialità, può festeggiare oggi il successo anche nella graduatoria complessiva. Solo sei centesimi di secondo hanno separatodalla giornata perfetta: nel turno decisivo Prommegger ha avuto la meglio in rimonta, ma per l'azzurro ha comunque preso forma il settimo podio stagionale, il diciassettesimo complessivo in prove individuali nella carriera. Numeri che certificano un inverno pazzesco per il trentunenne dell'Esercito, capace di salire in tre occasioni sul gradino piu' alto del podio, con 2 secondi ed altrettanti terzi posti.