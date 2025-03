Lortica.it - Matteo Musti trionfa al 15° Historic Rally delle Vallate Aretine su Porsche Carrera RS

Una vittoria di forza per il pilota vogherese, dominatore sulle strade, al volante della suaRS, ha conquistato per la seconda volta in carriera la vittoria al 15°. L’evento, che ha aperto il Campionato ItalianoAuto Storiche, ha visto una competizione serrata lungo gli oltre cento chilometri di prove speciali organizzate da Scuderia Etruria SCRL.La gara, suddivisa in otto prove speciali – due disputate il venerdì e sei il sabato – ha messo alla prova i piloti con un percorso selettivo e spettacolare.ha preso il comando nella quarta prova speciale e, affiancato dal copilota Claudio Biglieri, ha gestito il vantaggio fino al traguardo in Via Roma, ad Arezzo, siglando la sua seconda affermazione dopo quella ottenuta nel 2023.