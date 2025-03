Quotidiano.net - Mattarella in Giappone 16 anni dopo Napolitano

Leggi su Quotidiano.net

Il Presidente della Repubblica Sergio(foto) sarà inper una visita ufficiale in programma da domani a domenica 9 marzo. Un appuntamento che suggella una fase di svolta nei rapporti tra l’Italia e il Paese del Sol Levante, sedicil’ultima visita – che fu di Giorgio–. Sullo sfondo c’è l’entrata in vigore nel 2023 del Partenariato strategico e il successivo Piano di azione siglato tra i rispettivi Governi l’estate scorsa, al G7 di Borgo Egnazia. Le circa 150 nostre aziende che operano ine le circa 380si che sono nel nostro Paese, il Business-Forum in programma a Roma il prossimo 13 maggio, con la partecipazione di circa 200 imprese nipponiche e italiane, sono la dimostrazione di quanto sia rilevante e in crescita la partnership economica, che oltre alla presenza italiana nei tradizionali settori del design, della moda e dell’agroalimentare vede aumentare la collaborazione sul piano industriale e tecnologico.