Ilrestodelcarlino.it - Matilde, stella del violino. Dall’orchestra di Muti all’Accademia di Vienna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Clò è una violinista bolognese ventenne con già un curriculum prestigioso e di alta qualità degno di un veterano della musica.è una giovane promessa del, sulla quale puntano la loro attenzione i grandi Maestri come Riccardo, che l’ha già coinvolta nell’orchestra Cherubini da lui fondata e diretta, quando ha suonato lo scorso luglio alla Musicverein di. Ora è stata ammessa all’International Accademy of Music and Performing Arts di, sotto la guida dell’autorevole maestro Jehi Bahk, dove frequenta il Bachelor Degree, titolo che corrisponde alla nostra laurea triennale.Clò, come nasce la sua passione per il? "I miei genitori amano molto la musica classica. Prima ho iniziato a suonare il pianoforte, ma a 10 anni ho capito che ilera il mio strumento preferito".