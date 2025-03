Isaechia.it - Masterchef Italia 2025, Anna svela cosa ha dovuto fare per non spoilerare la vittoria e a chi ha regalato il premio

Leggi su Isaechia.it

Lo scorso 27 febbraio si è conclusa la quattordicesima edizione di, il celebre cooking show trainato dai giudici Antonino Cvacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.A trionè stataZhang, 32enne nata a Milano da genitori cinesi che, dopo aver vinto l’assegno da 100mila euro, ha consegnato il denaro al padre per ripagare la sua famiglia di tutti i sacrifici fatti.Li ho consegnati al mio papà, è stato il mio atto di riconoscenza verso di loro. I genitori per noi darebbero la vita e non sono obbligati a farlo. Lo fanno col cuore. Ho voluto ripagare questo amore con un gesto economico, già so che me lo ridarà. Conoscendoli lo faranno. Hanno fatto tanti sacrifici.“I miei genitori sono venuti in questo paese solo per avere un secondogenito, non conoscevano la lingua.