Maschere e coriandoli. Tutto pronto per i carri

Lo spirito del Carnevale ha preso il via ed è in piena esplosione di colori e divertimento, con la magia festosa che caratterizza questo periodo dell’anno. Il taglio del nastro per il Carnevale sambenedettese c’è stato giovedì grasso, al Palasport Bernardo Speca, con il tradizionale carnevale dei bambini: coloratissimo e partecipatissimo di bambini di tutte le età che si sono divertiti con balli, animazione, bolle gigante, l’esibizione del mago: per loro, inoltre c’è stato anche un regalo. Ieri pomeriggio in piazza Cristo Redentore è stata la volta della sfilata dei gruppi mascherati e giochi per bambini: l’evento organizzato dal Circolo dei Portodascolani, si è aperto con il corteo festoso che ha visto anche l’esibizione degli sbandieratori, partito dalla Caserma Guelfa. Oggi il tuffo nel carnevale sarà completo, con il primo dei due appuntamenti con la sfilata deiallegorici, in programma alle ore 15 in piazza Giorgini.