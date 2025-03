Iltempo.it - Marzo inizia con l'attenuazione delle piogge. Sottocorona: dove farà più caldo

Che tempo bisogna aspettarsi in questo inizio di? A cercare di dare una risposta è Paolo, meteorologo di La7, che prima di tutto nel suo quotidiano collegamento dà una lettura di una carta meteo particolare che mostra come lo zero termico abbia sbalzi particolari in Europa: “In Norvegia, nella parte meridionale, nevica a 1600 metri. Per quelle zone è molto. Ieri lì c'era una massa d'aria piuttosto calda. Più al nord in Norvegia nevica a 800 metri, che insomma per noi è molto basso, ma per quelle zone no. Per quella zona è piuttosto”. Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno in Italia: “Oggi, domenica 2, ancora su nord-ovest, Corsica e Sardegna qualche pioggia appena più consistente in. I fenomeni più consistenti sembra che ci sono, ma non sono particolarmente intensi, riguardano il versante adriatico, specie quello centro-meridionale.